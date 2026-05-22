Вы будете в шоке. Пьер Гасли — о дождевых тестах Пирелли во Франции

Фото: Sports Illustrated

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Французский пилот "Альпин" Пьер Гасли решил не раскрывать детали шинных тестов "Пирелли", которые проходили на трассе "Маньи-Кур" 14-15 мая. В их рамках шинный поставщик проверял работу дождевых составов на сезон-2027.

"Ребята, вы будете в шоке, вам будет интересно. Да, я рад, что провёл там эти два дня. У меня уже был Сильверстоун 20 января, и это оказалось незабываемо — думаю, то, что останется со мной навсегда. Но на "Маньи-Кур" было что-то ещё, скажем так. Что конкретно? Скажу, что вы правда не захотите, чтобы я отвечал на этот вопрос", — приводит слова Гасли RacingNews365.

Финальная гонка пятого этапа текущего сезона в Монреале может пройти под дождём. Сообщалось, что в воскресенье вероятность осадков возрастёт до 60%.

