Антонелли — лучший в единственной тренировке Гран-при Канады
Ферстаппен замкнул топ-5
В пятницу, 22 мая, на международном автодроме имени Жиля Вильнёва состоялась первая и единственная практика пятого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Канады. Лучшее время показал пилот команды "Мерседес" Андреа Кими Антонелли, второй результат – у его напарника Джорджа Расселла, третий — Льюис Хэмилтон ("Феррари").
Формула-1. Гран-при Канады. Первая тренировка:
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:13.402.
- Джордж Расселл ("Мерседес") +0.142.
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.774.
- Шарль Леклер ("Феррари") +0.953.
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.964.
- Ландо Норрис ("Макларен")+1.397.
- Оскар Пиастри ("Макларен") +1.561.
- Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +2.050.
- Нико Хюлькенберг ("Ауди") +2.296.
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +2.461.
- Габриэл Бортолето ("Ауди") +2.812.
- Исак Хаджар ("Ред Булл") +2.851.
- Эстебан Окон ("Хаас") +3.095.
- Алекс Албон ("Уильямс") +3.240.
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +3.258.
- Пьер Гасли ("Альпин") +3.407.
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +3.576.
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +4.029.
- Оливер Берман ("Хаас") +4.368.
- Валттери Боттас ("Кадиллак") +4.466.
- Серхио Перес ("Кадиллак") +4.524
- Франко Колапинто ("Альпин") — нет времени.
