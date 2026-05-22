  Антонелли — лучший в единственной тренировке Гран-при Канады
Антонелли — лучший в единственной тренировке Гран-при Канады

Ферстаппен замкнул топ-5

Антонелли — лучший в единственной тренировке Гран-при Канады

В пятницу, 22 мая, на международном автодроме имени Жиля Вильнёва состоялась первая и единственная практика пятого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Канады. Лучшее время показал пилот команды "Мерседес" Андреа Кими Антонелли, второй результат – у его напарника Джорджа Расселла, третий — Льюис Хэмилтон ("Феррари").

Формула-1. Гран-при Канады. Первая тренировка:

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 1:13.402.
  2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.142.
  3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.774.
  4. Шарль Леклер ("Феррари") +0.953.
  5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.964.
  6. Ландо Норрис ("Макларен")+1.397.
  7. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.561.
  8. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +2.050.
  9. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +2.296.
  10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +2.461.
  11. Габриэл Бортолето ("Ауди") +2.812.
  12. Исак Хаджар ("Ред Булл") +2.851.
  13. Эстебан Окон ("Хаас") +3.095.
  14. Алекс Албон ("Уильямс") +3.240.
  15. Карлос Сайнс ("Уильямс") +3.258.
  16. Пьер Гасли ("Альпин") +3.407.
  17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +3.576.
  18. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +4.029.
  19. Оливер Берман ("Хаас") +4.368.
  20. Валттери Боттас ("Кадиллак") +4.466.
  21. Серхио Перес ("Кадиллак") +4.524
  22. Франко Колапинто ("Альпин") — нет времени.
