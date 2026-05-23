Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рассел прокомментировал победу в квалификации к спринту Гран-при Канады
Уверенное начало уик-энда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес", прокомментировал победу в квалификации к спринту Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"Мы рады завоевать поул-позицию на завтрашний спринт, но понимаем, что это лишь малая часть работы в эти выходные. Мы привезли с собой большой пакет обновлений и приятно видеть, что он хорошо показал себя с самого начала. Однако сегодня на нас оказывали давление как McLaren, так и Ferrari, и мы знаем, что они дышат нам в затылок в субботу и воскресенье.
Одной из наших главных слабостей в этом году пока являются старты. Мы сосредоточились на их улучшении, и у нас есть шанс в спринте показать, что мы достигли прогресса. Если мы плохо стартуем, мы знаем, что наши конкуренты воспользуются своим шансом. Мы проделаем всю необходимую работу за ночь, и, надеюсь, сможем сохранить уверенность и набранный темп в течение всего уик-энда" – сказал Джордж.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- С чем связано? Отдел расследований УАФ провел проверку относительно Мендозы
- Мендоза в Шахтере, уход Пепа из Сити, Зубков выиграл Кубок. Главные новости за 22 мая
- Карлос Сайнс назвал главную преграду для изменения регламента Формулы-1
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе