Четырехкратный чемпион Формулы-1 стал жертвой вооруженного ограбления
Неприятная ситуация
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост стал жертвой вооруженного ограбления на своей вилле в Швейцарии. Об этом сообщает Eurosport.
Инцидент произошел утром 19 мая. На виллу 71-летнего француза, расположенную на берегу Женевского озера, ворвалась группа преступников. Угрожая насилием, они заставили одного из сыновей Проста открыть семейный сейф.
Сам Прост получил травмы головы, которые привели к сотрясению мозга. Преступникам удалось скрыться. Сумма похищенного не уточняется.
Напомним, что Прост — легендарный французский автогонщик, четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 (1985, 1986, 1989, 1993). Он признан одним из самых успешных и величайших пилотов за всю историю королевской гонки.
