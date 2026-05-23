  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Четырехкратный чемпион Формулы-1 стал жертвой вооруженного ограбления
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 стал жертвой вооруженного ограбления

Автоспорт

Неприятная ситуация

Четырехкратный чемпион Формулы-1 стал жертвой вооруженного ограбления

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост стал жертвой вооруженного ограбления на своей вилле в Швейцарии. Об этом сообщает Eurosport.

Инцидент произошел утром 19 мая. На виллу 71-летнего француза, расположенную на берегу Женевского озера, ворвалась группа преступников. Угрожая насилием, они заставили одного из сыновей Проста открыть семейный сейф.

Сам Прост получил травмы головы, которые привели к сотрясению мозга. Преступникам удалось скрыться. Сумма похищенного не уточняется.

Напомним, что Прост — легендарный французский автогонщик, четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 (1985, 1986, 1989, 1993). Он признан одним из самых успешных и величайших пилотов за всю историю королевской гонки.

Рассел прокомментировал победу в квалификации к спринту Гран-при Канады

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Рассел прокомментировал победу в квалификации к спринту Гран-при Канады
yellow-arrow
Рассел победил в квалификации к спринту Гран-при Канады
yellow-arrow
Антонелли — лучший в единственной тренировке Гран-при Канады
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости