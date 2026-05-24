Рассел побеждает в квалификации Гран-при Канады, Антонелли – второй

В ночь с 23 на 24 мая прошли квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Канады.

Поул на гонку по их итогам завоевал пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел, вторая позиция у его партнера по команде Кими Антонелли, а ТОП-3 замкнул Ландо Норрис из "Макларен".

Результаты квалификации к гонке Гран-при Канады:

Напомним, что гонка Гран-при Канады стартует сегодня, 24 мая. Начало – в 23:00 по киевскому времени.