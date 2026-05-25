Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антонелли победил в гонке Гран-при Канады, Хэмилтон – второй
Результаты главного заезда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 мая в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2026 прошла гонка Гран-при Канады.
Победу по итогам заезда завоевал пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли, вторая позиция у представителя "Феррари" Льюиса Хэмилтона, а ТОП-3 замкнул гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.
Результаты гонки Гран-при Канады:
В общем зачете пилотов продолжает лидировать Кими Антонелли (131), второй идет его партнер по команде Джордж Рассел (88), а ТОП-3 замыкает гонщик Феррари Шарль Леклер (75).
В зачете конструкторов лидирует "Мерседес" (219), вторая позиция у "Феррари" (147), третья – у "Макларен" (106).Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- ЛНЗ и Полесье завоевали медали, Рух снялся с чемпионата, Пономаренко стал лучшим бомбардиром УПЛ. Главные новости за 24 мая
- Предательство? Ветеран Динамо переходит к главному конкуренту
- Украинский легионер хочет покинуть Трабзонспор: руководство уже получило предложения
- Red Bull продает свою дочернюю команду в Формуле-1. Все из-за давления
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини