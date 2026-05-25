Антонелли победил в гонке Гран-при Канады, Хэмилтон – второй

В ночь с 24 на 25 мая в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2026 прошла гонка Гран-при Канады.

Победу по итогам заезда завоевал пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли, вторая позиция у представителя "Феррари" Льюиса Хэмилтона, а ТОП-3 замкнул гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты гонки Гран-при Канады:

В общем зачете пилотов продолжает лидировать Кими Антонелли (131), второй идет его партнер по команде Джордж Рассел (88), а ТОП-3 замыкает гонщик Феррари Шарль Леклер (75).

В зачете конструкторов лидирует "Мерседес" (219), вторая позиция у "Феррари" (147), третья – у "Макларен" (106).