Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антонелли – о победе на Гран-при Канады: Это была непростая гонка, ветер был очень коварным
Просто браво
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"В первую очередь, приношу огромные соболезнования Джорджу. Мне очень жаль его, ведь он лидировал в гонке и был в отличной форме. На первом отрезке гонки мы вели упорную борьбу, и темп был очень близок. Я уверен, что борьба продолжалась бы до конца Гран-при, и я разочарован тем, что у нас не было возможности продолжить в том же духе.
Это была непростая гонка для нас. Ветер был очень коварным, а из-за низких температур было сложно заставить шины работать. У нас было несколько блокировок колес, особенно на ранних этапах, но, к счастью, мы смогли удержаться на трассе и первыми пересечь финишную границу. Конечно, это не тот результат, которого мы хотели бы добиться, но мы примем это. Теперь мы готовимся к европейской части сезона и шести гонках за восемь уикендов до перерыва. Это будет напряженный период, но мы с нетерпением ждем его" – сказал Кими.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Шок, камбэк и скандал?! Верхувен разгромил Усика, но один удар украинца изменил все. ВИДЕО
- ЛНЗ и Полесье завоевали медали, Рух снялся с чемпионата, Пономаренко стал лучшим бомбардиром УПЛ. Главные новости за 24 мая
- "Хорошо, что он не забил": лучший ассистент сезона в УПЛ – о рекорде Ярмоленко и визите Яремчука на матч Динамо
- Red Bull продает свою дочернюю команду в Формуле-1. Все из-за давления
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans