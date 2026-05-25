Антонелли – о победе на Гран-при Канады: Это была непростая гонка, ветер был очень коварным

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"В первую очередь, приношу огромные соболезнования Джорджу. Мне очень жаль его, ведь он лидировал в гонке и был в отличной форме. На первом отрезке гонки мы вели упорную борьбу, и темп был очень близок. Я уверен, что борьба продолжалась бы до конца Гран-при, и я разочарован тем, что у нас не было возможности продолжить в том же духе.

Это была непростая гонка для нас. Ветер был очень коварным, а из-за низких температур было сложно заставить шины работать. У нас было несколько блокировок колес, особенно на ранних этапах, но, к счастью, мы смогли удержаться на трассе и первыми пересечь финишную границу. Конечно, это не тот результат, которого мы хотели бы добиться, но мы примем это. Теперь мы готовимся к европейской части сезона и шести гонках за восемь уикендов до перерыва. Это будет напряженный период, но мы с нетерпением ждем его" – сказал Кими.

Антонелли победил в гонке Гран-при Канады, Хэмилтон – второй

