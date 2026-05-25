Хэмилтон прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Канады

Льюис Хэмилтон, пилот команды "Феррари", прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Для меня это были положительные выходные. С первых кругов на тренировке я чувствовал себя как одно целое с машиной, и, хотя квалификация сложилась не совсем удачно, темп был на высоте. Сегодняшний день — свидетельство проделанной работы как на трассе, так и на заводе, поэтому большое спасибо всем, кто принимал в этом участие.

Я очень благодарен команде за поддержку и теплый прием с первого дня. Это очень важно. Занять достойное место в очковой зоне очень важно, и есть много положительных моментов, которые следует учесть в дальнейшем.

Борьба с Максом была напряженной и увлекательной, поэтому мы участвуем в гонке, и это показывает наш прогресс. Обновления, которые мы ввели в Майами, хорошо себя зарекомендовали, и мы будем продолжать наращивать этот темп и оставаться сосредоточенными на будущем пути" – сказал Льюис.