  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Канады
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Канады

Автоспорт
Обновлено

Снова среди лидеров

Хэмилтон прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Канады

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Льюис Хэмилтон, пилот команды "Феррари", прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Для меня это были положительные выходные. С первых кругов на тренировке я чувствовал себя как одно целое с машиной, и, хотя квалификация сложилась не совсем удачно, темп был на высоте. Сегодняшний день — свидетельство проделанной работы как на трассе, так и на заводе, поэтому большое спасибо всем, кто принимал в этом участие.

Я очень благодарен команде за поддержку и теплый прием с первого дня. Это очень важно. Занять достойное место в очковой зоне очень важно, и есть много положительных моментов, которые следует учесть в дальнейшем.

Борьба с Максом была напряженной и увлекательной, поэтому мы участвуем в гонке, и это показывает наш прогресс. Обновления, которые мы ввели в Майами, хорошо себя зарекомендовали, и мы будем продолжать наращивать этот темп и оставаться сосредоточенными на будущем пути" – сказал Льюис.

Антонелли – о победе на Гран-при Канады: Это была непростая гонка, ветер был очень коварным

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Антонелли – о победе на Гран-при Канады: Это была непростая гонка, ветер был очень коварным
yellow-arrow
Антонелли победил в гонке Гран-при Канады, Хэмилтон – второй
yellow-arrow
Рассел побеждает в квалификации Гран-при Канады, Антонелли – второй
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости