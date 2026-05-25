Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен: Мы приняли правильные решения и ничего не упустили
Комментарий пилота
Getty Images / Global Images Ukraine
Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", прокомментировал третью позицию в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"Здорово снова оказаться на подиуме. Это было немного неожиданно, но мы приняли правильные решения и ничего не упустили. Первый отрезок на мягких шинах прошел очень хорошо, и это дало нам необходимый отрыв. На средних шинах было труднее, так как контроль температуры в сочетании с неизменными выездами и въездами виртуальных машин безопасности создавали дополнительные трудности. Мне понравилось бороться с Льюисом на последних кругах, и я изо всех сил пытался вернуть себе позицию. За последние два уикенда мы были гораздо ближе друг к другу, и были сделаны положительные шаги вперед. Это также наш первый подиум с собственной силовой установкой, что является важной вехой для команды, поэтому благодарю всех, кто помог нам сюда добраться" – сказал Макс.
