Ферстаппен: Мы приняли правильные решения и ничего не упустили

Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", прокомментировал третью позицию в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Здорово снова оказаться на подиуме. Это было немного неожиданно, но мы приняли правильные решения и ничего не упустили. Первый отрезок на мягких шинах прошел очень хорошо, и это дало нам необходимый отрыв. На средних шинах было труднее, так как контроль температуры в сочетании с неизменными выездами и въездами виртуальных машин безопасности создавали дополнительные трудности. Мне понравилось бороться с Льюисом на последних кругах, и я изо всех сил пытался вернуть себе позицию. За последние два уикенда мы были гораздо ближе друг к другу, и были сделаны положительные шаги вперед. Это также наш первый подиум с собственной силовой установкой, что является важной вехой для команды, поэтому благодарю всех, кто помог нам сюда добраться" – сказал Макс.