Рассел: До 30-го круга я получал огромное удовольствие от гонки

Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес", прокомментировал сход с дистанции в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Я горжусь своими выходными, несмотря на то, что они закончились сходом с дистанции. Я завоевал поул на спринте, выиграл эту гонку, завоевал поул на Гран-при и лидировал до того, как возникла проблема с силовой установкой, приведшей к сходу с дистанции. Я знаю, что ничего большего я сделать в эти выходные не мог, и это внушает мне уверенность на оставшуюся часть сезона. Конечно, это болезненный конец нашего уик-энда на Гран-при Канады, но я уеду отсюда с чувством удовольствия от того, что сделал все, что мог.

До 30-го круга я получал огромное удовольствие от гонки. Мне очень нравилась борьба с Кими, и я уверен, что ему тоже. Это походило на возвращение во времена картинга, когда ты мчишь колесо в колесо, несколько раз меняясь местами в борьбе за лидерство. Надеюсь, всем понравилось смотреть гонку так же, как мне понравилось участвовать в ней. Жаль только, что мы не смогли продлить ее до конца Гран-при" – сказал Джордж.