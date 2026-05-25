Вольфф: Сочувствуем Джорджу, который провел отличный уикенд

Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", прокомментировал выступление своих подопечных в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Всегда испытываешь смешанные чувства, когда выигрываешь Гран-при на одной машине, а другая сходит с дистанции не по вине пилота. Мы как команда очень рады пятой победе подряд на старте сезона. Поздравляем Кими с четвертой победой; это непростая задача, и она показывает, насколько он прогрессировал в этом сезоне. Сочувствуем Джорджу, который провел великолепный уик-энд. Он завоевал поул-позицию как в спринте, так и в Гран-при и вчера выиграл сам спринт, а также лидировал в гонке, когда у него возникла проблема с силовым агрегатом. В этом году ему не везло, но мы знаем, насколько он устойчив и как он сможет оправиться от этого. Сезон очень длинный, а мы только в начале года.

Не всегда легко наблюдать за тем, как твои машины сражаются, как это было на ранних этапах, но это была отличная гонка. Возможно, иногда борьба была немного напряженной, но и Джордж, и Кими ехали упорно, но честно. У нас было преимущество в скорости, благодаря которой мы смогли сохранить отрыв от преследующей группы, и это было важно. Я уверен, что в следующем году мы увидим еще много увлекательных гонок, подобных этой" – сказал Тото.