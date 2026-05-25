  Ферстаппен: Формуле-1 просто нужно быть более чистой. Все это позор
Ферстаппен: Формуле-1 просто нужно быть более чистой. Все это позор

Пилот высказался о гонках

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") заявил, что гонщики способны показать зрелищную борьбу даже на арендованных машинах.

"Большинство гонщиков — лучшие в мире. Даже если вы дадите нам арендованную машину, мы устроим хорошее шоу и будем жёстко бороться. Так что это не связано с правилами. Но во время пилотирования всё это сбивает с толку. Это не то, чем должна быть Формула-1. Слишком сложно.

Болельщики даже не знают, с чем мы имеем дело за рулём, что разрешено, сколько батареи можно заряжать. Всё это позор. Формуле-1 просто нужно быть более чистой. Надеюсь, изменения в следующем году пройдут, потому что это минимально необходимо, чтобы сделать гонки более естественными. Дайте нам любую машину — мы всегда устроим шоу", — приводит слова Ферстаппена GPblog.

