Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен: Формуле-1 просто нужно быть более чистой. Все это позор
Пилот высказался о гонках
Getty Images / Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") заявил, что гонщики способны показать зрелищную борьбу даже на арендованных машинах.
"Большинство гонщиков — лучшие в мире. Даже если вы дадите нам арендованную машину, мы устроим хорошее шоу и будем жёстко бороться. Так что это не связано с правилами. Но во время пилотирования всё это сбивает с толку. Это не то, чем должна быть Формула-1. Слишком сложно.
Болельщики даже не знают, с чем мы имеем дело за рулём, что разрешено, сколько батареи можно заряжать. Всё это позор. Формуле-1 просто нужно быть более чистой. Надеюсь, изменения в следующем году пройдут, потому что это минимально необходимо, чтобы сделать гонки более естественными. Дайте нам любую машину — мы всегда устроим шоу", — приводит слова Ферстаппена GPblog.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Шок, камбэк и скандал?! Верхувен разгромил Усика, но один удар украинца изменил все. ВИДЕО
- Эксперт не понимает заявки сборной Украины от Мальдеры. Сделал бы по-другому
- ЛНЗ и Полесье завоевали медали, Рух снялся с чемпионата, Пономаренко стал лучшим бомбардиром УПЛ. Главные новости за 24 мая
- Сенсационный лидер сезона снова в призах: итоги спринта Гран-при Канады
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Теснее некуда. Самая сексуальная волейболистка мира разделась на побережье. ФОТО