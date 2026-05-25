  4. Хэмилтон и Ферстаппен иронично оценили выбор шин Макларена
Хэмилтон и Ферстаппен иронично оценили выбор шин Макларена

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Призёры Гран-при Канады Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Льюис Хэмилтон ("Феррари") на пресс-конференции после гонки иронично оценили решение "Макларена" поставить на старте на машины Ландо Норриса и Оскара Пиастри промежуточные шины.

"Это было отличное решение. Спасибо", — заявил Ферстаппен, подняв большие пальцы вверх. Хэмилтон повторил его жест.

Ранее, перед церемонией награждения, между гонщиками состоялся короткий диалог.

"Макларен" всё запорол", — сказал британец.

"Я видел, как ты тоже поменял шины в последний момент", — со смехом ответил нидерландец.

Напомним, Ферстаппен завершил заезд третьим, Хэмилтон финишировал вторым.

