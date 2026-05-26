Леклер – о Гран-при Канады: Для меня это были сложные выходные

Шарль Леклер, пилот команды "Феррари", прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Для меня это были сложные выходные, начиная со свободных тренировок. Я просто не чувствовал машину как следует и тяжело находил оптимальный режим работы шин. У Льюиса же, напротив, были отличные выходные на той же машине, поэтому мне нужно изучить его данные и понять, что он сделал по-другому, чтобы добиться успеха.

Следующая гонка – моя домашняя гонка в Монако. Я с нетерпением жду возможности выступить там и надеюсь, что наш автомобиль даст нам преимущество на этой трассе" – сказал Шарль.