Директор Феррари положительно оценивает Гран-при Канады для своего коллектива
Фред Вассер, директор команды "Феррари", прокомментировал результат своего коллектива на Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"В общем, это были сильные выходные для команды и результат отражает работу, которую выполнили все. Льюис был конкурентоспособен на протяжении всего уик-энда, от первого круга в свободной практике до последнего круга гонки. Он сразу почувствовал себя уверенно за рулем, а в этих очень холодных условиях с низким сцеплением уверенность - ключ к тому, чтобы нагреть шины и стабильно показывать хорошие результаты.
Для Шарля ситуация оказалась несколько сложнее, поскольку, в отличие от своего напарника по команде, он с самого начала уик-энда не чувствовал себя полностью комфортно за рулем. Однако сегодня он все равно отлично справился, отыгрался и занял четвертое место, принеся команде важные очки.
Мы ожидали сложных выходных в Монреале, потому что несколько наших конкурентов привезли с собой обновление, а мы нет, поэтому этот результат, безусловно, обнадеживает" – сказал Вассер.
