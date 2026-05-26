Все ради Ферстаппена. ФИА постарается уговорить Ауди на изменения правил

Будущее трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена в "Формуле-1" оказалось под вопросом из-за регламента двигателей на 2027 год. Как сообщает издание The Race, голландец серьезно рассматривает возможность завершения карьеры в чемпионате, если FIA не пересмотрит соотношение мощности двигателя внутреннего сгорания и электрической части в пользу пропорции 60:40.

Для утверждения этой реформы руководству серии нужна поддержка четырех из шести производителей двигателей. На данный момент "за" выступают только "Мерседес" и "Ред Булл", тогда как "Феррари", "Кадиллак" и "Ауди" настроены против, а "Хонда" еще не определилась. Ключевой фигурой в переговорах стала именно немецкая "Ауди" — ФИА и ФОМ пытаются убедить компанию изменить позицию, предложив ей уступки в рамках бюджетного лимита, чтобы избежать полной переработки двигателя.

Если "Ауди" согласится на компромисс, к ним, скорее всего, присоединится и "Хонда", что обеспечит необходимое большинство голосов. Руководство Ф-1 стремится принять долгосрочное решение, которое будет действовать вплоть до потенциального перехода на двигатели V8 в 2031 году.