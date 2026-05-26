Норрис: Рад, что решились стартовать на промежуточных шинах

Пилот "Макларена" Ландо Норрис прокомментировал решение команды стартовать на промежуточных шинах на Гран-при Канады, признав, что в итоге этот выбор оказался ошибочным.

"Наверное, я понял, что это была ошибка уже на прогревочном круге. Думаю, к тому моменту дождь уже немного прекратился, так что да, оглядываясь назад, это было неправильное решение. Очевидно, на один круг это сработало и уберегло меня от проблем.

Знаете, позади так легко могло что-то случиться, тогда всё выглядело бы для меня куда лучше. Но в итоге это было неправильное решение. Не думаю, что это стало следствием плохого принятия решений. Считаю, у нас были вполне обоснованные причины поступить именно так.

Рад, что мы всё-таки решились на этот вариант и придерживались его. Иногда это не срабатывает — так бывает. Так что мы просто принимаем это и извлекаем урок", — приводит слова Норриса издание RacingNews365.