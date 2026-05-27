Директор Ред-Булл: Двигаемся в правильном направлении в плане развития
Все становится на свои рельсы
Лоран Мекис, директор команды "Ред-Булл", прокомментировал выступление своего коллектива на Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"В общем, я вижу, что по крайней мере мы подтвердили успех на этапе в Майами. Думаю, мы сделали немного больше, чем просто превзошли этап в Майами, в том смысле, что нам удалось снизить отрыв от лидеров.
Если посмотреть на время круга, то в субботу в квалификации разница составляла три десятых секунды, но сегодня, думаю, мы были немного ближе, чем на полсекунды отставания, которое было в Майами. В Майами мы финишировали в 40 секундах от победы. Так что, думаю, здесь ситуация была немного ближе.
Вероятно, нет причин слишком радоваться, ведь конфигурация трассы может быть щадящей для определенных аспектов автомобиля. Но я думаю, что, по крайней мере, мы снова подтверждаем успех в Майами.
Думаю, ребятам удалось добиться большего. Это лишь подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении в плане развития" – сказал Лоран.
