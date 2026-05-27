  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Ред-Булл: Двигаемся в правильном направлении в плане развития
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Ред-Булл: Двигаемся в правильном направлении в плане развития

Автоспорт
Обновлено

Все становится на свои рельсы

Директор Ред-Булл: Двигаемся в правильном направлении в плане развития

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лоран Мекис, директор команды "Ред-Булл", прокомментировал выступление своего коллектива на Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"В общем, я вижу, что по крайней мере мы подтвердили успех на этапе в Майами. Думаю, мы сделали немного больше, чем просто превзошли этап в Майами, в том смысле, что нам удалось снизить отрыв от лидеров.

Если посмотреть на время круга, то в субботу в квалификации разница составляла три десятых секунды, но сегодня, думаю, мы были немного ближе, чем на полсекунды отставания, которое было в Майами. В Майами мы финишировали в 40 секундах от победы. Так что, думаю, здесь ситуация была немного ближе.

Вероятно, нет причин слишком радоваться, ведь конфигурация трассы может быть щадящей для определенных аспектов автомобиля. Но я думаю, что, по крайней мере, мы снова подтверждаем успех в Майами.

Думаю, ребятам удалось добиться большего. Это лишь подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении в плане развития" – сказал Лоран.

Директор Феррари положительно оценивает Гран-при Канады для своего коллектива

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Конец эпохи Альпин? Команда получит новое имя после подписания соглашения
yellow-arrow
Норрис: Рад, что решились стартовать на промежуточных шинах
yellow-arrow
Все ради Ферстаппена. ФИА постарается уговорить Ауди на изменения правил
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости