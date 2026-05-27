Конец эпохи Альпин? Команда получит новое имя после подписания соглашения
С 2027 года будет новое название
Фото: Твиттер Альпин
Стали известны новые детали соглашения между командой Формулы-1 "Альпин" и итальянским модным домом "Гуччи", ранее объявленным титульным партнёром французского коллектива с сезона 2027 года.
По информации пресс-службы, с 2027 года команда будет выступать под названием Gucci Racing Alpine Formula One Team. Кроме того, коллектив будет использовать фирменные чёрно-золотые цвета модного дома в ливрее следующего года. Однако "Альпин" намерены сохранить и часть своего фирменного синего цвета.
Также в рамках сотрудничества будет запущен новый проект Gucci Racing — отдельная бизнес-платформа и платформа взаимодействия с аудиторией, построенная вокруг ценностей результативности, точности, дисциплины и стремления к совершенству на стыке спорта и люксового сегмента. "Альпин" станет первым проектом в рамках этой инициативы.
Gucci Racing также получит собственный логотип, в котором будет использоваться фирменный переплетённый символ G бренда вместе со словесным знаком проекта.
