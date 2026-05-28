Хэмилтон: Наконец-то начал демонстрировать прогресс, который отражается на результатах

Льюис Хэмилтон, пилот команды "Феррари" прокомментировал свои последние результаты в гонках Формулы-1.

"У меня просто фантастический инженер, мне очень нравится с ним работать. Мой второй инженер тоже отлично поработал в этот уикенд и помог мне выжать из машины еще больше скорости, вывести ее на оптимальный уровень. Я наконец получил возможность атаковать в поворотах – и, как уже говорил, запросил много изменений, которые были сделаны.

Фредерик Вассер здорово меня поддерживает – и, опять же, делает все возможное, чтобы мне было комфортно. Он готов сдвинуть горы. И я наконец-то начал демонстрировать прогресс, который отражается на результатах" – сказал Льюис.