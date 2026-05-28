Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон: Наконец-то начал демонстрировать прогресс, который отражается на результатах
Не останавливаться на достигнутом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Льюис Хэмилтон, пилот команды "Феррари" прокомментировал свои последние результаты в гонках Формулы-1.
"У меня просто фантастический инженер, мне очень нравится с ним работать. Мой второй инженер тоже отлично поработал в этот уикенд и помог мне выжать из машины еще больше скорости, вывести ее на оптимальный уровень. Я наконец получил возможность атаковать в поворотах – и, как уже говорил, запросил много изменений, которые были сделаны.
Фредерик Вассер здорово меня поддерживает – и, опять же, делает все возможное, чтобы мне было комфортно. Он готов сдвинуть горы. И я наконец-то начал демонстрировать прогресс, который отражается на результатах" – сказал Льюис.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Динамо забирает тренера из команды Первой лиги. Специалист подтвердил переход
- Трансферная бомба Барсы, английская доминация в еврокубках, будущее Мхитаряна. Главные новости за 27 мая
- АПЛ повторила рекорд по количеству путевок в еврокубковый сезон
- Хэмилтон прокомментировал вторую позицию в гонке Гран-при Канады
- Багамская мамочка. Экс-чемпионка WWE разделась до белого бикини на пляже. ФОТО
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию