Дубль два. Макларен снова протестирует новое переднее антикрыло после отказа от него в Канаде

Руководитель "Макларена" Андреа Стелла объяснил, почему команда продолжит тесты нового переднего антикрыла в Монако, от которого отказалась в Канаде.

"Мы знали, что с аэродинамической точки зрения это переднее антикрыло имело некоторые отклонения. Поэтому мы провели тесты. Мы хотим повторить некоторые из них и получить дополнительную информацию. Кроме того, для трассы такого типа это антикрыло было бы хорошим вариантом, но оно не изменило бы ситуацию кардинально. Поэтому, прежде чем применять его в спринте, мы хотели быть уверенными в том, что полностью понимаем масштаб изменений, которые вносим в машину.

Хотя в прошлом мы практически всегда добивались успеха, не обязательно те обновления, которые мы брали на определённый Гран-при, были внедрены именно для него. Иногда они носили чисто исследовательский характер и были нужны лишь для изучения взаимосвязи с нашими инструментами разработки. Так что мы обязательно увидим это антикрыло снова в Монако", — приводит слова Стеллы издание Motorsport.