Ждут, что будет с Мерседес. Альпин не спешит с выбором пилотов на сезон-2027
Довольно интересная ситуация
Исполнительный советник "Альпин" Флавио Бриаторе заявил, что команда не будет торопиться с определением пилотов на сезон-2027, пока не прояснится ситуация в "Мерседесе".
"Мы не знаем, что будет с "Мерседесом". Мы не знаем, возьмёт ли "Мерседес" Макса Ферстаппена или как там будет. Так что давайте сначала посмотрим, что у нас есть в команде, прежде чем принимать дальнейшие решения", — приводит слова Бриаторе издание The Race.
Контракт Ферстаппена с "Ред Булл" действует до 2028 года, но содержит пункты о досрочном выходе, привязанные к результатам. Сейчас нидерландец идёт седьмым в чемпионате (43 очка). Пьер Гасли имеет долгосрочный контракт с "Альпин".
