  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Мерседесе рассказали о хитрости, которая помогла выиграть Гран-при Канады
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Мерседесе рассказали о хитрости, которая помогла выиграть Гран-при Канады

Автоспорт

Собственная разработка помогла выиграть этап

В Мерседесе рассказали о хитрости, которая помогла выиграть Гран-при Канады

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Мерседес" раскрыла детали технического решения, которое помогло болиду эффективно работать с шинами в холодных условиях Гран-при Канады.

Перед гонкой синоптики заранее предупреждали о похолодании в Монреале. На этом фоне большинство топ-команд предпочли стартовать на мягких шинах, поскольку прогрев резины мог стать ключевым фактором.

По информации Auto Motor und Sport, инженеры "Мерседеса" изменили конфигурацию тормозных кожухов таким образом, чтобы к колёсным дискам направлялось больше горячего воздуха от тормозов. Благодаря этому тепло эффективнее передавалось на каркас шины изнутри. Обычно команды, напротив, стараются снижать температуру шин и охлаждать диски, однако в условиях канадского этапа "Мерседес" сделал ставку именно на дополнительный прогрев.

Если раньше в Формуле-1 использовались стандартные колёсные диски, теперь команды получили возможность разрабатывать собственные конструкции.

"Нам хватило того, что удалось вывести шины в рабочее окно, даже несмотря на то, что находились скорее в нижней части этого диапазона. У Льюиса Хэмилтона температуры были ещё немного выше. Это хорошо проявлялось в том, что на среднем составе он выглядел конкурентоспособнее, чем на мягком", — приводит слова инженеров команды Auto Motor und Sport.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Ждут, что будет с Мерседес. Альпин не спешит с выбором пилотов на сезон-2027
yellow-arrow
Дубль два. Макларен снова протестирует новое переднее антикрыло после отказа от него в Канаде
yellow-arrow
Хэмилтон: Наконец-то начал демонстрировать прогресс, который отражается на результатах
Мерседес
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости