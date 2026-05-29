Вассер: Не ожидали, что будем в такой хорошей форме в Монреале

Фредерик Вассер, директор команды "Феррари", прокомментировал результаты своего коллектива на Гран-при Канады.

"Честно говоря, мы не ожидали, что будем в такой хорошей форме в Монреале. Mercedes и McLaren привезли серьезные пакеты обновлений, а мы ожидали, что столкнемся с трудностями.

Однако с первого дня темп был лучше ожидаемого – и даже в квалификации Хэмилтон мог бороться за второе место и во втором, и в третьем сегменте. Это положительный аспект.

Темп в целом был хорошим. В конце концов у Льюиса появилась возможность попытаться догнать Макса [Ферстаппена]. Он атаковал как сумасшедший и в результате добился успеха.

Леклер чувствовал себя не очень уверенно перед этапом в Канаде, поскольку в прошлые годы он всегда испытывал здесь трудности. Ему было непросто обрести уверенность за рулем болида – и даже в этой гонке он имел два-три пугающих момента. Хорошо, что он добрался до финиша и заработал много очков.

Обновление Ferrari? В ближайшие дни посмотрим на позицию FIA. Следует сконцентрироваться на Монако, особой трассе, где нам придется занять специфической работой и применить другой подход. После этого последует Испания. На базе ведется активная работа, чтобы улучшать темп болида каждый уик-энд. Мы надеемся, что в Испании будет сделан большой шаг вперед" – сказал Фредерик.