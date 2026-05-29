Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вассер: Не ожидали, что будем в такой хорошей форме в Монреале
Неплохой темп
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Фредерик Вассер, директор команды "Феррари", прокомментировал результаты своего коллектива на Гран-при Канады.
"Честно говоря, мы не ожидали, что будем в такой хорошей форме в Монреале. Mercedes и McLaren привезли серьезные пакеты обновлений, а мы ожидали, что столкнемся с трудностями.
Однако с первого дня темп был лучше ожидаемого – и даже в квалификации Хэмилтон мог бороться за второе место и во втором, и в третьем сегменте. Это положительный аспект.
Темп в целом был хорошим. В конце концов у Льюиса появилась возможность попытаться догнать Макса [Ферстаппена]. Он атаковал как сумасшедший и в результате добился успеха.
Леклер чувствовал себя не очень уверенно перед этапом в Канаде, поскольку в прошлые годы он всегда испытывал здесь трудности. Ему было непросто обрести уверенность за рулем болида – и даже в этой гонке он имел два-три пугающих момента. Хорошо, что он добрался до финиша и заработал много очков.
Обновление Ferrari? В ближайшие дни посмотрим на позицию FIA. Следует сконцентрироваться на Монако, особой трассе, где нам придется занять специфической работой и применить другой подход. После этого последует Испания. На базе ведется активная работа, чтобы улучшать темп болида каждый уик-энд. Мы надеемся, что в Испании будет сделан большой шаг вперед" – сказал Фредерик.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Экс-вингер Динамо может перейти в клуб Первой лиги - на днях он стал игроком медиалиги
- Домчак официально в Праге, сборная Украины начала подготовку во Львове, а Мичел покинул Жирону. Главные новости за 28 мая
- Судаков может оказаться в английском топ-клубе
- Ферстаппен: Формуле-1 просто нужно быть более чистой. Все это позор
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини