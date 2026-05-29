Ферстаппен рассматривает возможность участия в 24 часах Дейтоны
Нюрбургринг не прошёл безследно
Getty Images / Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") высказал своё желание принять участие в "24 часах Дейтоны".
"Интересует ли меня что-то из гонок GT за пределами "Нордшляйфе"? В целом нет. Но есть "24 часа Дейтоны". Если бы я захотел это сделать, мне пришлось бы скорректировать всю свою тренировочную программу. Обычно я начинаю готовиться к новому сезону в январе. Тогда мне пришлось бы скорректировать план. И мне, в первую очередь, также придётся обсудить это с семьёй.
Пока это идея, но не конкретная. У меня ещё много времени, чтобы подумать об этом. Но я бы очень хотел это сделать. И снова на GT3, я думаю, а не в самом быстром классе GTP. А если "24 часа Нюрбургринга" в следующем году снова выпадут на выходные, свободные от Формулы-1, я бы хотел снова принять участие", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
