ФИА ограничит максимальную скорость болидов на прямых в Монако

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Международая автомобильная федерация (ФИА) введёт специальные ограничения на использование энергии на Гран-при Монако, чтобы снизить максимальную скорость болидов на прямых участках трассы.

По данным The Race, в Монте-Карло команды будут обязаны использовать особый режим двигателя Rev 1. В отличие от стандартного режима, где ограничение мощности MGU-K начинается после 290 км/ч, в Монако снижение отдачи стартует уже с 200 км/ч.

При достижении 300 км/ч болиду полностью запретят использовать дополнительную электрическую мощность. Это связано с соображениями безопасности — ФИА опасается слишком высоких скоростей перед медленными поворотами узкой городской трассы.

При этом режим обгона всё же останется доступен с активированным режимом обгона пилоты смогут сохранять часть мощности до 310 км/ч.

Гонщики считают, что именно Монако может лучше всего подойти болидам нового поколения. Пилот "Хааса" Оливер Берман отметил, что на трассе не придётся использовать "нелепый лифт-энд-кост", а болиду можно будет ехать более естественно. Пилот "Феррари" Шарль Леклер, в свою очередь, также заявил, что особенности трассы помогут болиду эффективнее восстанавливать энергию и сделают управление более интуитивным.

