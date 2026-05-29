Макларен будет повторно использовать материалы для новых болидов с целью сокращения отходов
Новые технологии в деле
Фото: Sky Sports
"Макларен" продолжает работу над созданием "цикличного" болида Формулы-1 — команда представила дорожную карту проекта совместно с Google и Deloitte. Об этом пишет издание RacingNews365.
Под "цикличным" болидом подразумевается подход к производству с минимизацией отходов и повторным использованием материалов. В "Макларене" заявили, что хотят "полностью пересмотреть процессы проектирования, производства и переработки деталей ради снижения экологического воздействия".
По итогам 2025 года команда сократила общий объём отходов на 14%, а количество опасных отходов при производстве композитов — на 40% по сравнению с предыдущим годом. Также "Макларен" сохранил уровень "цикличности" шасси на отметке 22% за счёт переработанных металлов, биоматериалов и повторного использования жидкостей.
Кроме того, "Макларен" продолжает экологические проекты за пределами автоспорта. Инженеры команды разработали систему OSCAR для восстановления коралловых рифов: роботизированная технология позволяет ускорить производство специальных конструкций для выращивания кораллов со 100 тыс. до более чем миллиона в год.
