  Макларен будет повторно использовать материалы для новых болидов с целью сокращения отходов
Макларен будет повторно использовать материалы для новых болидов с целью сокращения отходов

Новые технологии в деле

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Макларен" продолжает работу над созданием "цикличного" болида Формулы-1 — команда представила дорожную карту проекта совместно с Google и Deloitte. Об этом пишет издание RacingNews365.

Под "цикличным" болидом подразумевается подход к производству с минимизацией отходов и повторным использованием материалов. В "Макларене" заявили, что хотят "полностью пересмотреть процессы проектирования, производства и переработки деталей ради снижения экологического воздействия".

По итогам 2025 года команда сократила общий объём отходов на 14%, а количество опасных отходов при производстве композитов — на 40% по сравнению с предыдущим годом. Также "Макларен" сохранил уровень "цикличности" шасси на отметке 22% за счёт переработанных металлов, биоматериалов и повторного использования жидкостей.

Кроме того, "Макларен" продолжает экологические проекты за пределами автоспорта. Инженеры команды разработали систему OSCAR для восстановления коралловых рифов: роботизированная технология позволяет ускорить производство специальных конструкций для выращивания кораллов со 100 тыс. до более чем миллиона в год.

Комментарии

