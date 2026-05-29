Мерседес вышел из переговоров о покупке доли в Альпин

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Немецкий автоконцерн "Мерседес" и его руководитель Тото Вольф прекратили переговоры о приобретении миноритарной доли в команде "Альпин", поскольку компанию не устроила цена, запрошенная инвестиционной группой Otro Capital.

По информации BBC Sport со ссылкой на инсайдеров, Otro Capital требовала $ 720 млн за свою долю, что оценивает всю команду в $ 3 млрд. При этом сама Otro Capital заплатила € 200 млн за свой пакет акций в июне 2023 года.

По данным источника, "Мерседес" считает справедливой оценку для "Альпин" в районе $ 2,2-2,4 млрд, исходя из стандартного метода оценки убыточных компаний, который основывается на мультипликаторе выручки. Для сравнения: недавние сделки оценили "Мерседес" в £ 4,6 млрд (около $ 6,2 млрд), а чемпионов мира "Макларен" — в £ 3,5 млрд (около $ 4,7 млрд). Обе эти команды прибыльны и значительно успешнее "Альпин", которая занимает пятое место в Кубке конструкторов после пяти гонок сезона-2026, а по итогам 2025 года была последней.

Источник в "Рено" подтвердил BBC, что обсуждения прекращены. В "Мерседесе" и сам Вольф от комментариев отказались.

