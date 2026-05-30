  Хэмилтон – о Гран-при Монако: Это та трасса, где мощность не играет главную роль
Хэмилтон – о Гран-при Монако: Это та трасса, где мощность не играет главную роль

Хэмилтон – о Гран-при Монако: Это та трасса, где мощность не играет главную роль

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от Гран-при Монако.

"Это как раз та трасса, где мощность не играет главную роль. Думаю, там все в большей степени зависит от эффективности машины. Думаю, наша машина там может быть действительно очень сильной.

Собираюсь сосредоточиться на том, чтобы приехать туда с тем же настроением и энергией, что были у меня в этот уикенд, очень плотно поработать с инженерами, чтобы уже с первой практики вывести машину в правильные настройки.

И да, если убрать отставание по мощности, мы боремся с этими ребятами. Но, к сожалению, сейчас все устроено не так. И в такие моменты думаю: "Мне нужно больше мощности".

Потому что в поворотах я способен держаться за ними или ехать с ними в одном темпе, но уже не могу посильнее нажать на педаль. А потом видишь, как на прямой они понемногу отъезжают, потом на торможении снова их настигаешь, потом они снова едут на прямой. Это очень тяжело" – сказал Льюис.

Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
