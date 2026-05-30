Норрис: В Монако Ferrari возьмет поул
Серьезное заявление
Ландо Норрис, пилот команды "Макларен" прокомментировал свои ожидания от Гран-при Монако.
"Монако в прошлом году тоже была трассой, которая нам подходила. Честно говоря, думаю, в следующий уикенд в Монако Ferrari возьмет поул. В медленных поворотах они заметно сильнее остальных.
Жду два следующих этапа. Монако потому, что это Монако. В прошлом году я там победил, это был один из моих лучших и самых увлекательных уикендов. Но на тех участках, где мы знаем, что есть проблемы, у меня нет уверенности, чтобы говорить, что будем невероятно сильны.
Все равно вдохновлены, очевидно, что впереди еще есть шаг вперед. Эта трасса очень нетипичная, в Монако, опять же, тоже совсем особенная трасса. Мне действительно интересно дождаться Барселоны и посмотреть, где окажемся" – сказал Ландо.
