  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис: В Монако Ferrari возьмет поул
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис: В Монако Ferrari возьмет поул

Автоспорт
Обновлено

Серьезное заявление

Норрис: В Монако Ferrari возьмет поул

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Ландо Норрис, пилот команды "Макларен" прокомментировал свои ожидания от Гран-при Монако.

"Монако в прошлом году тоже была трассой, которая нам подходила. Честно говоря, думаю, в следующий уикенд в Монако Ferrari возьмет поул. В медленных поворотах они заметно сильнее остальных.

Жду два следующих этапа. Монако потому, что это Монако. В прошлом году я там победил, это был один из моих лучших и самых увлекательных уикендов. Но на тех участках, где мы знаем, что есть проблемы, у меня нет уверенности, чтобы говорить, что будем невероятно сильны.

Все равно вдохновлены, очевидно, что впереди еще есть шаг вперед. Эта трасса очень нетипичная, в Монако, опять же, тоже совсем особенная трасса. Мне действительно интересно дождаться Барселоны и посмотреть, где окажемся" – сказал Ландо.

Хэмилтон – о Гран-при Монако: Это та трасса, где мощность не играет главную роль

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Хэмилтон – о Гран-при Монако: Это та трасса, где мощность не играет главную роль
yellow-arrow
Мерседес вышел из переговоров о покупке доли в Альпин
yellow-arrow
Макларен будет повторно использовать материалы для новых болидов с целью сокращения отходов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости