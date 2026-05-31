  Леклер – о Гран-при Канады: Дело больше в моем самочувствии и в том, как я пилотировал
Леклер – о Гран-при Канады: Дело больше в моем самочувствии и в том, как я пилотировал

Откровенное признание пилота

Леклер – о Гран-при Канады: Дело больше в моем самочувствии и в том, как я пилотировал

Новина українською

Гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал неудачный результат (4-е место) на Гран-при Канады.

"Ничто из того, что мы видим сегодня, не зависит от настроек. Можно сказать, что настройки дают одну десятую секунды, но в конце концов это не так уж много. Дело больше в моем самочувствии и в том, как я пилотировал.

Когда у тебя нет чувства, ты не атакуешь на грани, и я чувствовал, что полностью выпал из темпа. Это не походило на "Я атакую, а настройки не совсем там, где нужно". Без уверенности в такой день я просто не мог ехать вовсю" – сказал Леклер.

Норрис: В Монако Ferrari возьмет поул

Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
