Хэмилтон: Я очень благодарен команде за то, что они продолжают меня поддерживать
Залог хороших результатов
Гонщик команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свой результат (2-е место) на Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"Приехать в Монреаль, на трассу, которую я очень люблю, и насладиться здесь спринтерским уикендом, который для нас здесь впервые проходит, было невероятно – и это мое первое второе место с командой.
Я так много работал над этим… Я даже не могу описать, как много мне пришлось сделать, чтобы достичь этого, и сколько труда и усилий было приложено, чтобы это стало возможным.
Но я очень благодарен команде за то, что они продолжают поддерживать меня и вдохновлять меня каждые выходные, и мне очень приятно видеть их так счастливыми, потому что они действительно этого заслуживают за всю проделанную работу" – сказал Хэмилтон.
