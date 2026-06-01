Легенда F1: Расселу нужно смириться со статусом второго номера Мерседес

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал внутреннюю борьбу в коллективе "Мерседес".

"Потенциал у Джорджа определенно есть. Просто, по-моему, ему, вероятно, придется смириться с тем, что в долгосрочной перспективе он станет вторым номером в команде, если Кими продолжит так же.

Это тоже нужно признать. Сейчас Кими проводит второй сезон, он прекрасно прогрессирует и еще продолжит добавлять" – сказал Ральф.