  Ферстаппен – о Гран-при Канады: Мы атаковали на грани, для меня это было очень приятно
Ферстаппен – о Гран-при Канады: Мы атаковали на грани, для меня это было очень приятно

Все неплохо получилось

Ферстаппен – о Гран-при Канады: Мы атаковали на грани, для меня это было очень приятно

Getty Images / Global Images Ukraine

Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", прокомментировал свое выступление на Гран-при Канады.

"Да, было очень круто. Мне это очень понравилось. Думаю, когда на этой трассе держишься в пределах секунды, ситуация с энергией здесь очень трудна, если находишься в одной секунде, тебе позволено тратить немного больше энергии. Поэтому на прямых, конечно, получаешь чуть больше скорости, а на этой трассе это очень эффективно.

На последних кругах пытался отыграться, но все было хорошо. Мы атаковали на грани, для меня это было очень приятно. Думаю, это вообще моя первая гонка, где все прошло нормально и не случилось ничего безумного, поэтому это тоже приятно" – сказал Макс.

Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
