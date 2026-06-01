  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Мерседесе разкрыли секрет успеха Хэмилтона на Гран-при Канады
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Мерседесе разкрыли секрет успеха Хэмилтона на Гран-при Канады

Автоспорт

Все дело в умении прогревать шины

В Мерседесе разкрыли секрет успеха Хэмилтона на Гран-при Канады

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Инженеры "Мерседеса" выяснили, что успех пилота "Феррари" Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады объясняется его умением прогревать шины.

По информации Auto Motor und Sport, немецкая команда намеренно сконструировала колёсные диски так, чтобы они использовали "отработанное тепло" от тормозов для прогрева шин. В холодную погоду (температура воздуха в Канаде во время гонки составляла около 11ºC) этого оказалось достаточно, чтобы войти в рабочий диапазон.

"Для нас этого было достаточно, чтобы ввести шины в рабочий диапазон, даже если мы работали на нижней его границе. Однако у Льюиса Хэмилтона температура была чуть выше. Это ясно проявилось в том, что он был более конкурентоспособен на шинах средней жёсткости, чем на мягких", — приводит слова инженеров "Мерседеса" источник.

На 62-м круге Хэмилтон обогнал Макса Ферстаппена именно на шинах "медиум", которые сложнее прогреть, и финишировал вторым. Его напарник Шарль Леклер отстал от британца более чем на 30 секунд.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Ферстаппен – о Гран-при Канады: Мы атаковали на грани, для меня это было очень приятно
yellow-arrow
Легенда F1: Расселу нужно смириться со статусом второго номера Мерседес
yellow-arrow
Хэмилтон: Я очень благодарен команде за то, что они продолжают меня поддерживать
Мерседес Льюис Хэмилтон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости