Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Мерседесе разкрыли секрет успеха Хэмилтона на Гран-при Канады
Все дело в умении прогревать шины
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Инженеры "Мерседеса" выяснили, что успех пилота "Феррари" Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады объясняется его умением прогревать шины.
По информации Auto Motor und Sport, немецкая команда намеренно сконструировала колёсные диски так, чтобы они использовали "отработанное тепло" от тормозов для прогрева шин. В холодную погоду (температура воздуха в Канаде во время гонки составляла около 11ºC) этого оказалось достаточно, чтобы войти в рабочий диапазон.
"Для нас этого было достаточно, чтобы ввести шины в рабочий диапазон, даже если мы работали на нижней его границе. Однако у Льюиса Хэмилтона температура была чуть выше. Это ясно проявилось в том, что он был более конкурентоспособен на шинах средней жёсткости, чем на мягких", — приводит слова инженеров "Мерседеса" источник.
На 62-м круге Хэмилтон обогнал Макса Ферстаппена именно на шинах "медиум", которые сложнее прогреть, и финишировал вторым. Его напарник Шарль Леклер отстал от британца более чем на 30 секунд.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Черноморец - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Непристойное поведение поляков и счастливый Мальдера. Закулисье матча Польша – Украина во Вроцлаве
- Первая победа Мальдеры со сборной Украины, гол Ярмоленко, лучший игрок сезона ЛЧ. Главные новости за 31 мая
- Мерседес вышел из переговоров о покупке доли в Альпин
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева
- "Потому что могу". Экс-звезда UFC и бунтарка Playboy разделась до прозрачного мини на пляже. ФОТО