Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антонелли назвал главных соперников на этапе в Монако
На то есть свои причины
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" рассказал, кто станет главным соперником их коллектива на Гран-при Монако. Его слова цитирует SkySports:
"Думаю, в Монако главным соперником будет Ferrari.
Будет очень интересно посмотреть, как мы там выступим, но Ferrari, безусловно, фаворит, потому что, очевидно, благодаря этому винглету сзади, он обеспечивает им большую прижимную силу на низких скоростях.
Конечно, будет интересно, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы оказаться в лучшем положении и добиться лучшего результата.
Я имею в виду это единственная трасса, где мощность не играет решающей роли. Я думаю, что здесь, безусловно, важны характеристики автомобиля. Я думаю, что наша машина может быть там действительно сильной" – сказал Кими.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Черноморец вышел в УПЛ, Карпаты могут подписать нападающего Сандерленда. Главные новости за 1 июня
- Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Ролан Гаррос-2026
- Переезжает на 2000 км. Вингер сборной Украины присоединится к чемпиону Греции, – Романо
- В Мерседесе разкрыли секрет успеха Хэмилтона на Гран-при Канады
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией