Антонелли назвал главных соперников на этапе в Монако

Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" рассказал, кто станет главным соперником их коллектива на Гран-при Монако. Его слова цитирует SkySports:

"Думаю, в Монако главным соперником будет Ferrari.

Будет очень интересно посмотреть, как мы там выступим, но Ferrari, безусловно, фаворит, потому что, очевидно, благодаря этому винглету сзади, он обеспечивает им большую прижимную силу на низких скоростях.

Конечно, будет интересно, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы оказаться в лучшем положении и добиться лучшего результата.

Я имею в виду это единственная трасса, где мощность не играет решающей роли. Я думаю, что здесь, безусловно, важны характеристики автомобиля. Я думаю, что наша машина может быть там действительно сильной" – сказал Кими.