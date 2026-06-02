Леклер заявляет о хороших шансах Феррари на Гран-при Монако

Шарль Леклер, пилот команды "Феррари", положительно оценивает шансы своего коллектива на Гран-при Монако.

"Нам следует соблюдать осторожность. Думаю, Mercedes — очень, очень сильная и очень универсальная команда, независимо от того, говорим ли мы о поворотах или о прямых.

Если есть одна гонка в этом году, где, по-моему, у нас может быть больше шансов побороться за поул, то это Монако. И я надеюсь, что так и будет" – сказал Шарль.