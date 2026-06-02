Расселл: За последний год Ферстаппен немного изменился

Фото: The SportsRush

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл признался, что заметил изменения в поведении четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

"Честно говоря, мне кажется, что за последний год он немного изменился. Я очень уважаю его как соперника на трассе и уважаю его стремление побеждать. Сейчас он выступает в гонках категории GT просто потому, что ему это нравится, и я восхищаюсь этим. И если бы я был четырёхкратным чемпионом мира, то, вероятно, поступал бы точно так же", — приводит слова Расселла портал F1oversteer.

Ранее между Ферстаппеном и Расселлом были конфликты. В Катаре-2024 между ними случился скандал из-за ситуации на прогревочном круге в квалификации, на Гран-при Барселоны в 2025 году нидерландец столкнулся с Расселлом после рестарта гонки.

