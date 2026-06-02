  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Комиссия Формулы-1 утвердила изменения к регламенту 2027 года
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комиссия Формулы-1 утвердила изменения к регламенту 2027 года

Автоспорт

Теперь предсезонные тесты будут дольше

Комиссия Формулы-1 утвердила изменения к регламенту 2027 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Лондоне состоялось второе заседание Комиссии Формулы-1 в сезоне-2026, на котором Международная автомобильная федерация (ФИА) и представители команд обсудили ряд изменений к техническому и спортивному регламенту 2027 года. Об этом пишет пресс-служба ФИА.

Одним из главных решений стало увеличение продолжительности предсезонных тестов — вместо трёх дней команды получат четыре тестовых дня перед стартом сезона.

Также были утверждены ограничения на проведение тестов предыдущих машин (TPC). Теперь команды не смогут свободно использовать трассы, которые могут войти в календарь следующего сезона — речь идёт в том числе об этапах в Турции и Португалии.

Кроме того, стороны согласовали ряд небольших изменений, касающихся аэродинамических элементов и компонентов кузова будущих болидов.

Все принятые поправки ещё должны получить окончательное одобрение Всемирного совета ФИА по автоспорту.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Эдриан Ньюи может вернуться в паддок на Гран-при Монако
yellow-arrow
Расселл: За последний год Ферстаппен немного изменился
yellow-arrow
Леклер заявляет о хороших шансах Феррари на Гран-при Монако
формула-1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости