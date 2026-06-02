Эдриан Ньюи может вернуться в паддок на Гран-при Монако

Руководитель "Астон Мартин" Эдриан Ньюи не появлялся на этапах Формулы-1 с открытия сезона в Австралии, однако в Монако британский инженер может вновь приехать в паддок. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Изначально отсутствие Ньюи связывали с разногласиями по поводу новой силовой установки "Хонды", однако позже в британской прессе появились сообщения о проблемах со здоровьем у 67-летнего специалиста. По информации СМИ, Ньюи якобы даже проходил лечение в больнице.

В "Астон Мартин" официально отказались комментировать слухи, подчеркнув лишь, что Ньюи продолжает работать над болидом команды после неудачного старта сезона. При этом источники внутри коллектива подтверждают, что инженер действительно испытывал проблемы со здоровьем, хотя речь не идёт о чём-то серьёзном.

Монако считается одной из наиболее подходящих трасс для "Астон Мартин" в нынешнем сезоне, поскольку особенности конфигурации делают мощность двигателя менее важным фактором. Команда также рассчитывает оценить прогресс "Хонды" в вопросах надёжности.