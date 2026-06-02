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Ред Булл поддержал ужесточение правил независимости команд

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Уверены, что это сможет помочь Формуле-1

Ред Булл поддержал ужесточение правил независимости команд

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Лоран Мекис заявил, что команда поддержит ужесточение правил для обеспечения независимости всех 11 команд, если это будет одобрено. Так он ответил на письмо исполнительного директора "Макларена" Зака Брауна, который призвал ФИА запретить владение двумя командами в Формуле-1.

"Мы все хотим, чтобы 11 команд гонялись на трассе независимо, и наш спорт предпринял много шагов за последние недели, месяцы и даже годы, чтобы это обеспечить. Если какие-либо заинтересованные стороны — будь то другая команда или кто-то ещё — сочтут, что нужны дополнительные меры для гарантии независимого участия каждого из нас, мы это поддержим. Не считаем, что проблема в структуре собственности или стратегическом партнёрстве. Напротив, убеждены, что существует множество способов взаимодействия на пит-лейн: поставка силовых установок, коробок передач, подвески, частичное или полное владение. Мы всецело за то, чтобы предпринять любой дополнительный шаг, который позволит — независимо от нашего стратегического партнёрства или формы собственности — соревноваться самостоятельно. Уверены, что так оно есть и сегодня. Но если, по нашему общему мнению, спорту потребуются дальнейшие меры, мы будем только приветствовать их", — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

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