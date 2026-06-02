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Хонда готовит первые улучшения мотора Астон Мартин
Их покажут уже на Гран-при Монако
https://www.gettyimages.com/Ukraine
"Хонда" продолжает работу над силовой установкой "Астон Мартин" после сложного старта сезона-2026 в Формуле-1. Уже к Гран-при Монако компания рассчитывает улучшить управляемость двигателя, хотя полноценное обновление ожидается только ближе к летней паузе. Об этом сообщает издание The Race.
На первых этапах японский производитель столкнулся с проблемами надёжности из-за повышенных вибраций. Сейчас усилия направлены не только на их устранение, но и на повышение общей эффективности силовой установки.
По словам руководителя трековой программы "Хонды" Синтаро Орихары, в исследовательском центре Sakura удалось продвинуться в области управляемости — характеристик, влияющих на поведение машины при выходе из поворотов и разгоне. Для трассы в Монако этот фактор считается особенно важным.
В "Хонде" также сообщили, что совместно с "Астон Мартин" провели дополнительные симуляторные сессии для настройки системы рекуперации энергии под особенности городской трассы.
Основное обновление двигателя планируется подготовить ближе к летней паузе. Инженеры работают над улучшением процесса сгорания топлива и снижением внутренних потерь.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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