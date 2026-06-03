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Пирелли привезёт самые мягкие шины на этап Формулы-1 в Монако
Причиной стал мягкий асфальт и большое количество медленных поворотов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пирелли" подтвердила выбор составов шин для Гран-при Монако — на городской этап Формулы-1 итальянская компания привезёт самые мягкие комплекты из линейки 2026 года: C3, C4 и C5.
В компании объяснили выбор особенностями трассы в Монте-Карло, где гладкий асфальт и большое количество медленных поворотов требуют максимального уровня сцепления. Перед этапом часть покрытия на трассе была обновлена, включая участок между последним поворотом и стартовой прямой, а также зоны перед тоннелем и на въезде и выезде с пит-лейна.
В отличие от прошлого сезона, когда ФИА экспериментально обязала пилотов использовать минимум три комплекта шин по ходу гонки, в 2026 году Гран-при Монако вернётся к стандартному формату. Это вновь делает вероятной стратегию с одним пит-стопом, поскольку трасса традиционно отличается низким уровнем деградации резины.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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