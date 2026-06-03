Астон Мартин представил специальную ливрею к Гран-при Монако

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" вместе с титульным партнёром Maaden показала специальную ливрею для Гран-при Монако.

Проект получил название From Rock to Racetrack и посвящён процессу превращения металлов и минералов в технологии, используемые в современной промышленности и автоспорте.

Для оформления AMR26 впервые в истории команды использовали специальную плёнку с иридисцентным эффектом. В зависимости от освещения болид будет менять оттенок по ходу движения по трассе в Монако. Аналогичный дизайн получили комбинезоны пилотов, а также экипировка механиков.

В "Астон Мартин" отметили, что проект должен подчеркнуть роль добывающей промышленности и материалов, используемых в том числе в Формуле-1.