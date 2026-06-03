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Астон Мартин представил специальную ливрею к Гран-при Монако
Получилось симпатично
Фото: Aston Martin
Команда Формулы-1 "Астон Мартин" вместе с титульным партнёром Maaden показала специальную ливрею для Гран-при Монако.
Проект получил название From Rock to Racetrack и посвящён процессу превращения металлов и минералов в технологии, используемые в современной промышленности и автоспорте.
Для оформления AMR26 впервые в истории команды использовали специальную плёнку с иридисцентным эффектом. В зависимости от освещения болид будет менять оттенок по ходу движения по трассе в Монако. Аналогичный дизайн получили комбинезоны пилотов, а также экипировка механиков.
В "Астон Мартин" отметили, что проект должен подчеркнуть роль добывающей промышленности и материалов, используемых в том числе в Формуле-1.
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From every angle, a different dimension.— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 3, 2026
Our @MaadenKSA Monaco livery, up close.#MonacoGP pic.twitter.com/LBVS53i65g
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