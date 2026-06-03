ФИА сократила действие комендантского часа на Гран-при Монако

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о послаблениях в правилах комендантского часа для команд Формулы-1 на Гран-при Монако.

Согласно документу, подписанному спортивным директором Федерации Руи Маркешем, в среду, четверг и пятницу комендантский час будет сокращён на три часа. Шести сотрудникам каждой команды разрешено работать вне установленного времени. Цель послабления — подготовка шин после их получения от "Пирелли".

Команды должны назначить шестерых сотрудников и сообщить их имена в ФИА по электронной почте до начала комендантского часа в соответствующий день.

Напомним, Гран-при Монако пройдёт с 5 по 7 июня.