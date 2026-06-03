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ФИА сократила действие комендантского часа на Гран-при Монако
Шины Пирелли заставили организаторов внести изменения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о послаблениях в правилах комендантского часа для команд Формулы-1 на Гран-при Монако.
Согласно документу, подписанному спортивным директором Федерации Руи Маркешем, в среду, четверг и пятницу комендантский час будет сокращён на три часа. Шести сотрудникам каждой команды разрешено работать вне установленного времени. Цель послабления — подготовка шин после их получения от "Пирелли".
Команды должны назначить шестерых сотрудников и сообщить их имена в ФИА по электронной почте до начала комендантского часа в соответствующий день.
Напомним, Гран-при Монако пройдёт с 5 по 7 июня.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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