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ФИА сократила действие комендантского часа на Гран-при Монако

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Шины Пирелли заставили организаторов внести изменения

ФИА сократила действие комендантского часа на Гран-при Монако

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о послаблениях в правилах комендантского часа для команд Формулы-1 на Гран-при Монако.

Согласно документу, подписанному спортивным директором Федерации Руи Маркешем, в среду, четверг и пятницу комендантский час будет сокращён на три часа. Шести сотрудникам каждой команды разрешено работать вне установленного времени. Цель послабления — подготовка шин после их получения от "Пирелли".

Команды должны назначить шестерых сотрудников и сообщить их имена в ФИА по электронной почте до начала комендантского часа в соответствующий день.

Напомним, Гран-при Монако пройдёт с 5 по 7 июня.

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