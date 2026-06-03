Рассел назвал своего главного соперника в Формуле-1

Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес" назвал своего главного конкурента в Формуле-1.

"Буду честным: я считаю своим главным соперником только самого себя. Именно так и поступал за последние семь лет всей своей карьеры в Формуле-1. Знаю: если выполню все поставленные задачи, могу победить любого.

Так было в прошлом году, когда я был напарником Кими, так было годом раньше, когда я был напарником Льюиса [Хэмилтона]. Не ищу преимуществ над кем-то другим. Ищу, как максимально раскрыть свой потенциал вместе с инженерами, настроив машину и подобрав шины. Знаю, если выполню эти задачи, я смогу победить. Это моя цель" – сказал Джордж.