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Рассел назвал своего главного соперника в Формуле-1

Автоспорт
Обновлено

Философское мышление

Рассел назвал своего главного соперника в Формуле-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес" назвал своего главного конкурента в Формуле-1.

"Буду честным: я считаю своим главным соперником только самого себя. Именно так и поступал за последние семь лет всей своей карьеры в Формуле-1. Знаю: если выполню все поставленные задачи, могу победить любого.

Так было в прошлом году, когда я был напарником Кими, так было годом раньше, когда я был напарником Льюиса [Хэмилтона]. Не ищу преимуществ над кем-то другим. Ищу, как максимально раскрыть свой потенциал вместе с инженерами, настроив машину и подобрав шины. Знаю, если выполню эти задачи, я смогу победить. Это моя цель" – сказал Джордж.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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