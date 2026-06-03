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Стелла опроверг слухи об уходе из Макларен

Автоспорт

Важное заявление

Стелла опроверг слухи об уходе из Макларен

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Руководитель команды "Макларен" Андреа Стелла прокомментировал слухи о возможном завершении сотрудничества со своим коллективом.

"Что касается меня лично, то я, безусловно, полностью предан McLaren. Одна из вещей, которая вызывает у меня особую гордость за мой опыт работы как руководитель команды – это то, что нам удалось заполнить витрину трофеями, и из-за этого пришлось выделить в ней новую секцию.

И для меня задача ясна: в ближайшие годы нам нужно заполнить эту новую секцию витрины" – сказал Андреа.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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