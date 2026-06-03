Стелла опроверг слухи об уходе из Макларен

Руководитель команды "Макларен" Андреа Стелла прокомментировал слухи о возможном завершении сотрудничества со своим коллективом.

"Что касается меня лично, то я, безусловно, полностью предан McLaren. Одна из вещей, которая вызывает у меня особую гордость за мой опыт работы как руководитель команды – это то, что нам удалось заполнить витрину трофеями, и из-за этого пришлось выделить в ней новую секцию.

И для меня задача ясна: в ближайшие годы нам нужно заполнить эту новую секцию витрины" – сказал Андреа.