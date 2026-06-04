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Четыре медали на двоих. Украинские братья-сумоисты покорили Норвегию

Автоспорт

Громко заявили о себе

Четыре медали на двоих. Украинские братья-сумоисты покорили Норвегию

Фото: З відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские сумоисты блестяще выступили на международном турнире среди взрослых, который проходил в Норвегии. Нашу страну на престижных соревнованиях достойно представили братья Кирилл и Егор Крупские.

Двум украинским богатырям удалось продемонстрировать стопроцентную результативность и завоевать на двоих сразу четыре медали разного достоинства.

В своих родных весовых категориях братья уверенно прошли турнирную дистанцию и обеспечили команде первые подиумы. Кирилл Крупский завоевал титул чемпиона в весовой категории до 85 кг, принеся сборной первое золото. Его брат Егор поддержал победный темп в более тяжелом весе — до 115 кг, где завоевал серебряную награду.

В открытой (абсолютной) категории на пьедестал почета снова поднялись оба брата. Золотой дубль оформил Егор Крупский, ставший сильнейшим в абсолюте, а Кирилл добавил в семейную копилку бронзовую медаль. Таким образом, украинский братский тандем завершил норвежский форум с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами.

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