Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА оштрафовала Макларен на 400 тысяч евро
Команда сама сообщила о нарушении
Гоночная команда "Макларен" оштрафована Международной автомобильной федерацией (ФИА) на € 400 тыс. за превышение лимита расходов в сезоне-2024/2025 Формулы-Е. Об этом пишет пресс-служба ФИА.
Превышение лимита, ограниченного € 14,5 млн, составило € 645 тыс. Отмечается, что "Макларен" сам уведомил санкционирующий орган о нарушении, не дожидаясь окончания финансовой проверки. Штраф должен быть выплачен в течение 30 дней, он стал крупнейшим в истории Формулы-Е.
Ранее "Макларен" представил специальную ливрею к 1000-му Гран-при команды в Формуле-1.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец нацелился на трех игроков Металлиста 1925
- Калитвинцев обратился к Металлисту 1925 после ухода
- Дулуб спрогнозировал шансы участников плей-офф за места в следующем сезоне УПЛ
- В Мерседесе разкрыли секрет успеха Хэмилтона на Гран-при Канады
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
- Девушка Кухаревича похвасталась идеальной фигурой во время тренировки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000