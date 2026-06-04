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Боттас – об уходе из Cadillac: Иногда люди просто хотят распространять слухи

Автоспорт
Обновлено

Более чем однозначно

Боттас – об уходе из Cadillac: Иногда люди просто хотят распространять слухи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Валтери Боттас, пилот команды "Cadillac" опроверг слухи о возможной смене коллектива в Формуле-1. Его слова цитирует F1:

"Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с подобными слухами. Немного жаль, что кто-то просто придумывает полную чушь, но в этом спорте это нормально.

Я знаю свою ситуацию, команда знает мою ситуацию и они поддерживают меня на 100%, поэтому для меня все сложилось хорошо.

Заголовки. Клики. Вот моя теория. Я как раз пил утренний кофе, и когда увидел первый слух, я словно посмеялся над ним.

Иногда в этом виде спорта проявляется его отрицательная сторона. Иногда люди просто хотят распространять слухи, писать всякую чушь и придумывать всякое. Я понял, что это часть процесса и меня это больше не касается" – сказал Валтери.

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